Haber: Mert Osman Erman

İçişleri Bakanı James Cleverly, göçü sınırlamak için beş maddelik bir planı açıkladı ve bu durumun "çok yüksek" olduğunu belirtti.

Değişiklikler arasında becerikli yabancı işçiler için gereken asgari maaşın £26,200'den £38,700'ye çıkarılması bulunuyor.

Cleverly, geçen yıl İngiltere'ye gelmeye uygun olan 300,000 kişinin gelecekte bunu yapamayacağını iddia etti.

Aile vizeleme için asgari gelir de £38,700'ye yükseltildi.

İçişleri Bakanı, İngiltere'ye göçün "azaltılması gerektiğini" ve sağlık ve bakım vizelerinin yıllardır "istismar" edildiğini söyledi.

Cleverly, "Yeter artık," dedi. "Göç politikası adil, yasal ve sürdürülebilir olmalı."

Göç planı, geçen ay resmi rakamların net göçün 2022'de rekor 745,000'e çıktığını göstermesinin ardından geldi.

Muhafazakâr milletvekilleri o zamandan beri Başbakan Rishi Sunak ve hükümetini net göçü azaltmaya zorladı, ki bu, İngiltere'ye giren ve çıkanların farkıdır.

Bu keskin artış, 2010'da iktidara geldiklerinden beri net göçü azaltma ve Brexit oylamasından bu yana Birleşik Krallık'ın sınırlarını "geri almak" konusunda söz veren Sunak ve Muhafazakârlar için büyük bir siyasi zorluk teşkil ediyor.

Partinin 2019 seçim manifestosu, numarayı belirtmeden azaltmayı taahhüt etti, David Cameron ise başbakan olduğunda net göçü 100,000'in altına indirme sözü verdi.

Göç, beklenen 2024 genel seçimine doğru önemli bir konu haline geliyor.

Anketlerde önde olan İşçi Partisi ile, Sunak, net göçü azaltma sözü verdi.

Başbakan, Sun gazetesine yazarken şunları yazdı: "Eğer Birleşik Krallık'a katkıda bulunamıyorsanız, Birleşik Krallık'a gelmiyorsunuz.

"Planımız, tarihin en büyük net göç azaltmasını ve kötüye kullanımı önleyecektir."

Yeni maaş gereksinimlerinin yanı sıra, hükümet şunları yapacağını söyledi:

- Sağlık ve bakım işçilerinin aile bağımlılarını Birleşik Krallık'a getirmelerini yasaklamak

- Şirketlerin kıtlık meslek listesindeki işler için işçilere piyasa fiyatının yüzde 20 daha azını ödemelerine son vermek

- Yabancı işçilerin NHS'yi kullanmak için ödedikleri yıllık ücreti £624'ten £1,035'e çıkarmak

- Aile vizesi için asgari geliri, gelecek ilkbahardan itibaren £38,700'ye yükseltmek

- Hükümetin göç danışmanından mezun vize yolunu "istismarı önlemek" için gözden geçirmesini istemek

İçişleri Bakanı, değişikliklerin gelecek yılın ilkbaharında yürürlüğe gireceğini söyledi.

Cleverly, "Bu paketin toplamı, artı öğrenci bağımlılarında yaptığımız azaltma, gelecek yıllarda İngiltere'ye geçenlerden yaklaşık 300,000 daha az kişinin gelmesi anlamına gelecek," dedi Cleverly, milletvekillerine hitaben.

300,000 rakamı, İçişleri Bakanlığı'nın iç hesaplamalarına dayalı bir tahminidir.

İçişleri Bakanlığı, daha önce açıklanan çoğu yabancı öğrencinin ailelerini getirme yasağının genel azalmanın neredeyse yarısını oluşturacağını düşünüyor.

İşçi Partisi'nin gölge içişleri bakanı Yvette Cooper, pazartesi günü yapılan duyurunun "hem göç sistemine hem de ekonomiye dair yılların Muhafazakâr başarısızlığının bir itirafı" olduğunu söyledi.

Net göçün "azalması gerektiği" bir gerçekken, Muhafazakârların "İngiltere'deki eğitim ve adil ücret gereksinimlerini göçle bağdaştırmaya yönelik daha etkili reformlar yapmadıklarından" bahsetti. Çünkü birçok sektör, beceri eksikliği nedeniyle daha fazla iş vizesine izin vermeye devam edecek.

Unison genel sekreteri Christina McAnea, "Bu zalim planlar, NHS ve sosyal bakım için tam bir felakettir" dedi.

"Göçmen işçilere, her iki sektörün de eleman eksikliği nedeniyle gelmeleri teşvik edildi. Hastaneler ve bakımevleri, onlar olmadan basitçe işlev göremezdi," diye ekledi.

Planlar, bazı Muhafazakâr milletvekilleri tarafından memnuniyetle karşılandı. Eski bakan Simon Clarke, değişiklikleri "ciddi" ve "inandırıcı" adımlar olarak nitelendirdi.

Ancak Cleverly'nin içişleri bakanlığından önceki görevi Suella Braverman, daha az etkilendiklerini söyledi.

Paketin "çok geç olduğunu ve hükümetin maaş gereksinimleri ve mezuniyet yolunu kısaltma konusunda daha ileri gitme şansı olduğunu" belirtti.

Braverman, içişleri bakanlığından atıldığı geçen aydan bu yana hükümetin göç konusundaki sicilini sert bir şekilde eleştirdi.