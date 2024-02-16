Haber: Damla Oya Erman

Musk, bir makalede kendisi hakkında yer alan iddiaların, Google'a geçiş yapmış bir eski Twitter çalışanı tarafından yapıldığını iddia etti.

Zoe Schiffer'in raporuna göre, Musk'un Super Bowl sırasında attığı bir tweetin beklenen etkiyi yaratmaması üzerine, Musk'un Twitter'ın merkez ofisine giderek algoritmayı değiştirmesi talebinde bulunduğu belirtiliyor. Ancak Musk, bu iddiaları reddederek, makalenin kaynağının artık Twitter'dan ayrılmış ve Google'a geçmiş bir çalışan olduğunu savundu.

Bununla birlikte, Musk'un bu açıklamaları sonrasında Schiffer, raporuna ve haber kaynaklarına olan güvenini yineledi ve Musk'un tehditlerine rağmen, herhangi bir yasal eylemin gerçekleşmediğini belirtti.

Bu süreç boyunca Musk, yeniden gündemin odağı haline gelerek, tartışmaların merkezine yerleşti. Ancak Schiffer, yazdığı raporun aslında Musk'u daha da ön plana çıkardığını ve bunun istenmeyen bir durum olduğunu düşünüyor.