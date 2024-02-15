Haber: Damla Oya Erman

Bu, Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanlığı tarafından Çarşamba günü açıklandı.

Gazze'deki iletişim hizmetleri, son dört ayda birkaç kez kesintiye uğradı, bunlardan biri Ocak ayında bir haftadan fazla süren - savaşın başlamasından bu yana en uzun süreli kesinti.

Bazı gazeteciler ve yardım çalışanları, sınıra yakın veya Mısır sınırlarında uluslararası veya elektronik SIM kartlarını kullanarak sınırlı iletişim alıyorlar, ancak dış dünyaya bağlanmak genel nüfus için zor hale geldi.

Rafah'taki hastane - Gazze'deki nadir uluslararası saha hastanelerinden biri - 50 doktor, hemşire, eczacı ve laboratuvar teknisyeni tarafından işletilmektedir ve diğer hastanelerle video konferans yoluyla hastalara tıbbi yardım verilmesini etkileyen iletişim zorluklarıyla karşı karşıyadır. Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail ile iyi ilişkilere sahip olan, Gazze'de saha hastanesi işleten az sayıdaki ülkeden biridir.

Dışişleri bakanlığı sözcüsü Afra Al Hameli, “Bu adım, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sürmekte olan savaş sırasında kardeş Filistin halkına olan dayanışmasının kararlı çabalarını daha da vurgulamaktadır,” dedi.

SpaceX tarafından işletilen Starlink, binlerce uydudan oluşan bir ağ kullanarak geniş bant sağlar ve geleneksel internetin bulunmadığı bölgelere, yüksek hızlı, düşük gecikmeli internet sağlayabilir.

SpaceX'in kurucusu Elon Musk, Starlink'i uluslararası olarak tanınan yardım kuruluşlarına Gazze'de sağlayacağını Ekim ayında X'te yazdığında İsrail yetkilileri tarafından eleştirildi.

İsrail yetkilileri, Musk'ı Hamas'ı desteklemekle suçladı ancak kısa bir süre sonra İsrail'in iletişim bakanı Shlomo Karhi, X'te Starlink ile ilgili bir "ilke anlayışına" varıldığını ve bu hizmetin sadece İsrail hükümetinin onayı ile İsrail ve Gazze'de kullanılabileceğini söyledi.

İsrail iletişim bakanlığı, “İsrailli güvenlik otoriteleri, Rafah'ta faaliyet gösteren Birleşik Arap Emirlikleri'nin saha hastanesine Starlink hizmeti sağlamanın onayını verdi,” dedi.

Kasım ayında Musk, İsrail'i ziyaret etti, ülkenin liderleriyle görüştü ve Hamas tarafından yıkılan bir kibbutzu dolaştı, sosyal medya platformundaki antisemitik bir paylaşımı desteklediği için ortaya çıkan öfkeyi yatıştırmaya çalıştı.

Musk'ın Starlink'in uluslararası çatışma bölgelerinde nasıl ve nerede kullanılmasına izin verdiği konusundaki eleştirileri, dünyanın en zengin insanlarından biri olarak gücünü ve etkisini vurgulamıştır.