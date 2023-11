Haber: Damla Oya Erman

Musk, botun şu anda platformdaki bilgilere gerçek zamanlı erişimle eğitildiğini duyurdu.

Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, Grok'u geliştiren firma, botun tasarımında İngiliz yazar Douglas Adams'ın komedi bilim kurgu romanı "The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy"den ilham aldıklarını belirtti.

Grok'un espri anlayışını seven Musk, "Grok'un mizahı sevdiğini ve bunun nasıl yönlendirildiğini bilmediğini" Twitter üzerinden paylaştı.

xAI'nın blog yazısına göre, Grok, sorulara esprili bir dille cevap veren ve asi bir yanı bulunan bir yapay zeka botu olarak tasarlandı. Ancak kullanıcıların bu esprili yapısını sevmemesi durumunda kullanılmaması öneriliyor.

Bot, şu anda erken bir test aşamasında olmasına rağmen, Musk, yakında X'in Premium+ hizmetine abone olan kullanıcılar için kullanıma sunulacağını belirtti. Bu hizmete abone olanlar, aylık 16 dolar ödeyerek özelliklere erişim sağlıyorlar.

Grok, OpenAI tarafından geçen Kasım ayında tanıtılan ChatGPT adlı yapay zeka sohbet botuyla rekabet etmek üzere tasarlanmıştır. Musk, OpenAI'ın bir kurucu ortağı olmasına rağmen, şirketin yönetiminde yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle beş yıl önce başkanlık görevinden ayrıldı.

xAI'nın blog yazısında, Grok-1'i destekleyen büyük dil modelinin (LLM), ChatGPT'nin kamuoyuna açık sürümünü eğiten LLM'den bazı önemli ölçülerde daha üstün olduğu belirtiliyor. Grok-1'in, özellikle lise matematik problemlerini çözme yeteneğinde GPT-3.5'ten daha iyi performans gösterdiği ifade ediliyor.

Grok'un kullanıcılar tarafından daha fazla bilgiyle beslendikçe hızla gelişmesi bekleniyor. Ancak, Musk'ın platformu satın almasından bu yana şirketin yönetimine yönelik eleştirilere neden olan bu gelişmeler, dikkat çekiyor.

Bu bağlamda, dünyanın en zengin kişisi olan Elon Musk, "ifade özgürlüğü mutlakçısı" olarak tanımlanıyor ve şirketin içeriği sınırlamaktan çekineceğini ve bazı kullanıcıları kalıcı olarak yasaklamaktan kaçınacağını belirtmişti. Bu durum, X'in beş yıl önce yasaklanan aşırı sağ figürü Tommy Robinson'a hesap açma izni vermesiyle birlikte değerlendiriliyor.