Yalova'da emekli olduktan sonra Sugören köyünde yaşamaya başlayan meteoroloji mühendisi Rıdvan Öztoprak, köyündeki spor kulübünün alt yapı sporcularını verdiği sıfır atık, iyilik, kitap okuma, bitki yetiştiriciliği gibi farklı eğitimlerle hayata daha güçlü hazırlıyor.

Yalova Meteoroloji Müdürlüğünde görev yaptığı sırada 2013 yılında köyünde kurulan Sugören Spor Kulübü Futbol Okulu'nda gönüllü görev alan 57 yaşındaki 3 çocuk babası Rıdvan Öztoprak, 2018 yılında emekli olup köyüne yerleşti.

Kulübün alt yapı antrenörlüğü görevinde çocukların sadece futbolda değil birçok alanda başarılı olmasını hedefleyen Öztoprak, başta sıfır atık olmak üzere büyüklere saygı, hayvan sevgisi, bitki üretimi, sosyal sorumluluk projeleri, kitap okuma gibi birçok farklı eğitim veriyor.

Öztoprak'ın hayata geçirdiği projelerle yaz aylarında 100'ün üzerinde çocuğa eğitim vererek önemli kazanımlar sağlayan kulüp, her geçen gün il merkezi başta olmak üzere birçok komşu köyden de talep alıyor.

Öztoprak, hayata geçirdiği "İyilik kart" (İ-kart) ile alt yapı sporcularına harcama limiti verdiklerini, çocukların da bunu köydeki bakkallara götürerek ödüller aldığını söyledi.

Yaşlılara kitap okuma, atık toplama, çevre ve doğaya katkı verme, yardımlaşma gibi birçok dalda güzel davranışları da iyilik kart ile ödüllendirdiklerini aktaran Öztoprak, bu sayede çocuklardaki değişimlerin ailelerden de büyük takdir gördüğünü belirtti.

Göreve geldiği 2018'de 12 kişi olan alt yapı sayısını verdiği kaliteli eğitimle 55'e çıkardıklarını anlatan Öztoprak, şöyle konuştu:

"Bu çalışmalarda hem çevremizden hem yönetimden hem de ailelerden destek alıyoruz. Yaz sezonunda sadece futbol okulu olarak değil yıl içerisinde de devam eden bir süreçle çocuklarımızın derslerine katkı sunuyoruz. Bunun dışında devletimizin sıfır atık projesine biz de katkı sunuyoruz. Çocuklarımızı atık malzemeler konusunda ödüllendiriyoruz. Bunun yanında geçen yıl başlattığımız iyilik etkinliğimizde çocuklarımızın tüm canlılara yaptıkları iyilikleri ödüllendirip iyilik kart veriyoruz. Bakkallarımız bu konuda bize yardımcı oldular ve oradan dağıtımını yapıyoruz. Öğrenci yaptığı iyiliğin seviyesine göre mavi veya sarı İ-kart'ını alıp aylık biriktiriyor ve biriktirdiğiyle bakkallardan futbol topu, krampon, forma, dondurma gibi ödüller kazanabiliyor."

Antrenman öncesi kitap okuyup eksikliklerini de gideriyorlar

Ramazan aylarında "Bir ayet, bir hadis" etkinliklerinin olduğunu aktaran Öztoprak, bayram sabahında da çalışmaya katılan çocuklara hediyeleriyle birlikte harçlıklarını verdiklerini kaydetti.

Öztoprak, "Antrenmana geldiğimizde ilk başta kitap okuma, anlama, anlatma ve arkadaşlarının anlayıp anlamadığını test etme etkinliğini yapıyoruz. Şimdi çocuk gelişimi ve okul öncesi eğitim uzmanlarımızla bu yıl çalışmaya başladık ve çocuklarımıza pedagojik destek veriyoruz. Elinde tablet, telefon olan çocuklara daha faydalı olacağı için TRT Çocuk kitaplıktan istediğimiz eğitimle ilgili kitabı çocuklarımızla antrenman öncesi okuma saatinde paylaşıyoruz. Antrenmanlarda da bol ödülümüz var." ifadelerini kullandı.

"Biz bir gelişim okuluyuz. Bizdeki eğitim süreci 365 gün devam ediyor"

Sugören Spor Kulüp Başkanı Vedat Kolpar ise Gençlik ve Spor Bakanlığının köydeki tesisi yapmasıyla büyük bir eksikliğin giderildiğini ve bu tarihten sonra önemli atılımlarda bulunduklarını belirtti.

Öztoprak'ın kulübe dahil olmasıyla özellikle alt yapıda büyük çalışmalara imza attıklarını kaydeden Kolpar, "Amacımız çocukların kendilerini daha iyi ifade edebilmesi, topluma yararlı bireyler olabilmesi, kendilerini geliştirebilmesi. A takımımızı süper amatör lige çıkardık. Gelinen noktada 70'in üzerinde alt yapı sporcumuz var. Yaz aylarında bu 100'ü buluyor. Spor gelip geçer ama kaliteli bir karakter, düzenli bir yaşantının kalıcı olduğunu bildikleri için hepsi bizimle birlikte hareket ediyorlar." diye konuştu.

Çocuklar kulübün çalışmalarından memnun

13 yaşındaki Asaf Furkan Özçelik, eğlenmek ve daha iyi futbol oynamak için köyündeki kulübü tercih ettiğini belirterek, bunun dışında değerler eğitimiyle çevreyi, doğayı korumanın önemini de öğrendiğini söyledi.

11 yaşındaki Yasin Serin de "Kulüpte antrenmanlarımızı yapıyoruz, erdemlerimizi, çevreyi korumayı öğreniyoruz. Bunlarla çevremi daha çok korumam gerektiğini fark ettim. Aynı zamanda daha çok iyilik yapmamı sağladı." şeklinde konuştu.

Köydeki kulübün alt yapısından Yalovaspor alt yapısına seçilen 12 yaşındaki Ahmet Hasan Kolpar ise "Burada birçok şeyi öğrendim. Ramazan ayında etkinliklere katıldım. Bahçıvanlık yapmayı, domates, çilek yetiştirmeyi öğrendik. Muhabbet kuşu etkinliğimiz de oldu. Kuşları hocamızdan alıp onları besledik." dedi.

12 yaşında olduğunu anlatan Vefa Güçlü de kulüpte yaptığı etkinliklerden memnun kaldığını ve ileride profesyonel liglerde iyi bir kaleci olmak istediğini söyledi.

AA