KIRKLARELİ AA- Tarhan'ın bisiklete ilgisi 8 yaşında biriktirdiği harçlıklarıyla kiraladığı bisikletle başladı. Ailesinin ekonomik durumunun el vermemesi nedeniyle çocukluk yıllarında bir bisikleti olmayan Tarhan, öğretmenlik görevine başladığı 1966 yılında ilk maaşı ile bisiklet aldı.

Tarhan, ilerleyen yaşına rağmen günlük hayatında ulaşımını sağladığı bisikletle geziyor, günde ortalama 30 kilometre yol alıyor.

69 yıldır bisiklet kullanıyor

Tarhan, AA muhabirine, bisiklet tutkusunun hiç bitmediğini söyleyerek, "Müthiş zevk alıyorum. Yaklaşık 69 yıldır bisiklet kullanıyorum. Bisiklet sürerken kendimi daha huzurlu ve mutlu hissediyorum. Sağlık açısından da bisiklet kullanımının ve hareketliliğin çok faydasını görüyorum." dedi.

Tarhan, 72 yaşına kadar Veteranlar Grekoromen Güreş Milli Takımı'nda mücadele ettiğini, bu nedenle de bisiklet kullanmaya daha fazla önem gösterdiğini dile getirerek, "Çok mutlu oluyorum bisiklete binerken. Bilhassa kırda gezmek, şehir içinde gezmek o kadar olmasa da doğada bisikletle gezerken ne bileyim ibadet gibi geliyor bana, seviyorum." ifadelerini kullandı.

Tarhan, bisikletin artık kendisi için bir yaşam felsefesi olduğunu, bisikletsiz bir hayatı düşünemediğini söyledi.

Her gün bisikletiyle 10 ile 50 kilometre arasında yol yaptığını anlatan Tarhan, "Bazen şehir dışlarına da gidiyoruz arkadaşlarla. Buralarda daha fazla kilometre yapıyoruz. Bisiklete bindiğim zaman daha çok dinçleşiyorum. İnanın bisiklete binmediğim gün görevimi yapmamış bir insan gibiyim yani. Öyle hissediyorum. Bisikletle yurt dışına da gittim. Bulgaristan ve Yunanistan'a da gittim. Yaşım el verdiği sürece bisiklet kullanmaya özen göstereceğim. Şuanda aspirin dahi kullanmıyorum sağlığım yerinde, bu spor sayesinde olduğuna inanıyorum, özellikle bisiklet sporu sayesinde. Ömrüm olduğu sürece kullanacağım." değerlendirmesinde bulundu.