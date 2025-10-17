İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dünyanın dört bir köşesinden temsilcileri ağırladıkları Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda, daha yaşanabilir bir dünya inancı etrafında birleştiklerini belirterek, 'Çünkü biz, 'dünyada görmek istediğimiz değişimin kendisi olma' sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan, NSosyal hesabından 'Sıfır Atık Hareketi: İnsan, Mekan, Dönüşüm' temasıyla düzenlenen Uluslararası Sıfır Atık Forumu'na ilişkin paylaşım yaptı.

İstanbul'da insanlığın geleceği için tarihi bir buluşmaya ev sahipliği yapmanın heyecanını ve mutluluğunu paylaştıklarını aktaran Erdoğan, 'Dünyanın dört bir köşesinden temsilcileri ağırladığımız Uluslararası Sıfır Atık Forumu'nda, daha yaşanabilir bir dünya inancı etrafında birleştik. Çünkü biz, 'dünyada görmek istediğimiz değişimin kendisi olma' sorumluluğunu yüreğimizde taşıyoruz. Sıfır Atık, umutsuzluktan umut üretmenin, küçük adımlarla büyük bir dönüşüm başlatmanın adıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye olarak 2017'de başlattıkları bu hareketle geri kazanım oranını yüzde 13'ten yüzde 36'ya yükselttiklerini, 74,5 milyon ton atığı ekonomiye kazandırdıklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

'Bugün ise tarihin ilk evrensel çevre yasasının yazıldığı topraklarda, sürdürülebilir bir geleceğin kapısı aralanıyor. Medeniyetlerin beşiği İstanbul, doğayla barışın sembolü olurken, bir yandan da Gazze'nin sessiz çığlığı bize, savaşlar durmadıkça tabiatın yaralarının sarılamayacağını hatırlatıyor. İsrail, Gazze'de, tarihin en vahşi soykırımını yaparken, aynı zamanda 'eko-kırım' yaptı. Halbuki Gazze'de yok olan çevre, tüm insanlığa aittir. Orada yok olan hayat, hepimizi eksiltir. Bu yüzden, attığımız her adımı yedi nesil sonrasını düşünerek atmalıyız, yarının nefesini bugünden korumalıyız.'

Forum'un sadece fikirlerin değil, kalplerin de birleştiği bir dönüm noktası olmasını dileyen Emine Erdoğan, tüm katılımcılara ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

