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Final periyoduna 70-67 önde giden Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, salondan 86-84 mağlup ayrıldı. Karşılaşmadaki en skorer oyuncu siyah beyazlılardan 21’er sayı kaydeden Dana Evans ile Li Yueru olurken, onları 15 sayıyla Jovana Nogic takip etti.

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