Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, Bursa'da 7-8 Mart'ta düzenlenecek Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri, Bursa'da 7-8 Mart'ta düzenlenecek
Ankara

Resmi Gazete'de yayımlanan ve bugün yürürlüğe giren yönetmeliğin ekinde, polis, çarşı ve mahalle bekçilerinin kışlık görev kıyafetleri, kışlık gömlek, bot, eldiven ve ayakkabı şekilleri yer aldı.

Kaynak: AA