İSTANBUL- Filmde rol alan Emrah Akduman"ı izleyici bu defa çok farklı bir karakterde izleyecek.

Yer aldığı projelerde hikayenin iyi kahramanı olarak seyircinin gönlünde yer etmiş olan sevilen oyuncu Emrah Akduman'a proje için iki karaktere de uygunluğu konusunda senaryo iletildiğinde Bekir'i okuduğumda dinamikleri ve ifade alanı inanılmaz genişti, ters köşe bir karakterdi, Bekir'i çalışmak bu güne kadar ki deneyimlerimden bambaşka olması bende heyecan yarattı..

Cesur olmak benim karakterimde önemli yer kaplıyor. Farklılıkları, uçları, ve anlaşılması zor ifadeleri üstlenmek bir oyuncu için çok önemli dedi.

HABER: METE YILMAZ