Belözoğlu, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, sahalarında kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Oyunda basit hatalar yaptıklarını belirten Belözoğlu, "Karşımızdaki takımın kalitesi belli. Bizden daha kaliteliler. Biz hata yaptık onlar sonuçlandırdı, onlar hata yaptı biz sonuçlandıramadık. Oyuncular, kendi seviyelerince maksimumunu yapıyorlar. Herkes elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama olmuyor. Bunu da söylememiz gerekiyor. Yapmamız gereken en azından biraz daha oyunun ritmini hızlandırabilecek, saha içinde ikinci ve üçüncü bölgede daha etkili, doğru tercihleri yapabilen bir oyun sergilememiz gerekiyor." diye konuştu.

Emre Belözoğlu, bu yaşanan sürecin zorlu geçeceğini vurgulayarak, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sahanın içinde intikam almaya çalışan hakemlerle bizim işimiz kolay değil gibi gözüküyor. O yüzden takımımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Herkesle mücadele edebilecek bilgimizin de yeteneğimizin de olduğunu düşünüyorum. Doğru bir transfer politikasıyla herkesle mücadele edebiliriz. Ben oyuncuların maksimumunu vermeye çalıştığını görüyorum. Ama Ankaragücü'ne karşı oluşturulan bu düzenle mücadele etmek için de kaliteye ihtiyacımız var. Benim işim geldiğimde kolay değildi, şimdi biraz daha zorlaştı. Bunu söylerken kimse alınmasın. Saha içinde federasyonundan hakemine kadar biz herkesle mücadelemizi veririz. Onlar da mücadeleye girmemesi gereken taraf aslında. Burada bir yanlış varsa cezası varsa bence fazlasıyla verilmiş durumda. Ama bunun devam etmemesi lazım. O zaman herkes kendi sinir uçlarıyla oynar. Herkesin dayanabileceği bir sınırı var."