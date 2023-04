İSTANBUL- Tiyatro Şart'ın kurucu ortağıda olan Özmen " son nefesime kadar" tiyatroya devam diyor.





* Son olarak "Bir Zamanlar Kıbrıs" dizisindeki yakışıklı Eray rolüyle gördük sizi şu an oynadığınız bir dizi projeniz var mı ?





Dört aydır yeni bir projenin içerisindeyim. Çekimlerine hâlâ devam ettiğimiz "Yeşil Vadinin Kızı" adlı diziyi çekiyoruz.







İSPANYA'NIN ULUSAL KANALINDA YAYINLANAN VE ÇOK BEĞENİLEN DİZİNİN BAŞROL KARAKTERİNE HAYAT VERİYORUM.







* Dizide nasıl bir karakteri canlandırıyorsunuz ?





Başrol karakterlerden Oktay Bilgin'e hayat veriyorum. Kendisi oldukça çapkın ve herkesin korktuğu heybetli , gözü kara bir karakter.







* Dizi ne zaman yayına girecek ?





Dizi, Türkiye’de çekilen fakat yalnızca yurtdışında yayınlanacak olan ilk türk dizisi olma özelliğini taşıyor. İlk olarak İspanya’ya ve Amerika’ya satıldı. Şu an İspanya'nın ulusal kanalında yayınlanıyor. En çok izlenen diziler arasında yer alıyor. Dizi 60 ülkede daha gösterime girmesi planlanıyor.







* Geçtiğimiz yaz Kıbrıs’tan döner dönmez başrol’de yer aldığınız iki sinema filmi çektiniz. Birinci filminiz "Nuhun Gemisi Cudide 2" vizyona girdi ve çok beğenildi. İkinci filminiz ‘Karışık İşler’ ne zaman vizyona girecek?





Ülkemizi derinden sarsan doğal afetlerden dolayı şimdilik vizyon tarihimiz ertelendi. Ama yaz bitmeden seyirciyle buluşmayı planlıyoruz.







BENİM İÇİN TİYATRO "ŞART"





* Herkes dizi ve sinema filmini tercih ederken maddi manevi tamamen gönül işi olan tiyatroyu hiç bırakmadınız ve "Tiyatro Şart"ı kurdunuz. Kurulma hikayesinden biraz bahseder misiniz ?



Yazdığım bir kaç oynum vardı ve sahneye koymak için doğru zamanı bekliyordum. Daha önce dört yıl kadar "Emre Özmen Tiyatrosu"nu işlettim. Türkiye turneleri vs epey yorulmuştum ve ara vermiştim. 2020 yılında Pınar Ataer'in moral motivasyonu ile yeniden bir çılgınlık yaptım ortak olarak "Tiyatro Şart"ı kurdum. Yazıp yönettiğim oyunlarım milyonlarca seyirciye ulaştı ve ulaşmaya devam ediyor. Düzenli olarak Türkiye turnelerine çıkıyoruz. Bunun hazzını tarif edecek alfabeye sahip değilim şu an :)





* Ne zamandır tiyatro yapıyorsunuz?



Yaklaşık 12 yıldır. Beni kamera önünde dinç tutan enerji depomu tiyatroya borçluyum. Bu sebepten tiyatro son nefesime kadar olacak.





YAZIN LONDRA'DA FİLM SETİNDE OLACAĞIM







* Yeni projeleriniz var mı ?



Bu yaz tatil yok. Yazın Londra’da çekilecek bir aksiyon filmim var. Bunun için çok heyecanlıyım ve her gün spor yapmaya başladım.







* Sporun dışında hobi olarak yaptığınız başka alanlar var mı ?



Bu bir hobi mi bilmiyorum ama bu ara Evreni çözünleme ve frekans olaylarına sarmış durumdayım.







* Peki özel bir koleksiyonununuz...



Eski kola ve gazoz şişelerinin olduğu küçük bir koleksiyon alanım var.







* Sizi neler dinlendirir ?



Son zamanlarda sık sık motorsiklet ile sakin ve sessiz dağlara tepelere gidip nefes egzersizi ve meditasyon yapıp zihnimi boşaltıyorum.





5 Kelime ve İlk Aklınıza Gelenler





Seyahat



Hiç bitmesini istemediğim bir eylem. Sürekli sürekli seyahat edip yeni yerler , yeni insanlar tanımak ve yeni mekanlarda sanatımı icra etmek.







Yemek



Bir Boğa burcu olarak yemek öğününü aksattığımda kendimi bile tanıyamayanlardanmışım :) arkadaşlarım öyle diyorlar.





Aşk



O dediğiniz hangi mevsimim tatlısıydı ?



Günümüzde hiç gerçeğine denk gelmedim de : )





Müzik



Müzik Susarsa insanlık susar.





Hayat



Hakikatten bahsedivermek ise ders nasibi olan karıncadan alır ders, nasibi olmayana kainat kitap olup açılsa ters. Demiş Yunus Emre ( Son yazdığım "Tımarhane Hademesi" oyununun logline’ı) hayat tam olarak bu sır dan ibaret diye düşünüyorum.

DİNÇER KARACALAR