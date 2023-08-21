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12. dakikada EMS Yapı Sivasspor golü buldu. Sağ kanattan gelişen takımın atağında Alaaddin Okumuş'un ceza sahası içine yaptığı ortasında Alonso'nun sert vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından ağlarla buluştu: 0-1.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasındaki Gaziantep FK -EMS Yapı Sivasspor karşılaşmasının ilk yarısı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

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