İSTANBUL AA- Emtia piyasası, düşüşlerin hakim olduğu bir haftayı geride bıraktı.

Fed’in şahin duruşuna devam etmesi ve dolara olan talebin artması varlık fiyatlarını olumsuz etkiledi. Fed’in para politikası kararları sonrasında yılın geri kalanında bankanın bir faiz artışına daha gidebileceğinin sinyalini vermesiyle emtia piyasasında satış baskısı hakim oldu.

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, uygun olması halinde faiz oranlarını daha da artırmaya hazır olduklarını belirterek, enflasyonun sürdürülebilir şekilde hedefe doğru indiğinden emin olana kadar para politikalarını kısıtlayıcı seviyede tutma niyetinde olduklarını söyledi.

Bu toplantıda aldıkları politika faizini sabit tutma kararlarının para politikasında istedikleri duruşa ulaştıkları anlamına gelmediğini ifade eden Powell, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) üyelerinin çoğunun bu yıl kalan 2 toplantıda faiz oranlarını bir kez daha artırmanın uygun olacağını öngördüğünü aktardı.

Powell, ekonomide "yumuşak inişin" öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, bunca zamandır bunu başarmaya çalıştıklarını kaydetti. Toplantının ardından yayımlanan Fed'in ekonomiye ilişkin projeksiyonları ve politika faizine ilişkin üyelerin beklentilerinin yer aldığı "dot plot" grafiğinde federal fon oranına ilişkin tahmin, bu yıl sonu için yüzde 5,6 olarak korunarak bir faiz artışının daha sinyalini verdi.

Bu gelişmelerle dolar endeksi haftayı yüzde 0,2 artışla 105,6 seviyesinden tamamladı.

Enflasyon ve resesyon ikilemindeki küresel ekonomilerde belirsizlikler de emtia piyasasını etkilemeye devam etti.

Özellikle metallerde stokların artması emtia fiyatlarını aşağı yönlü etkiledi.

Fed’in faiz oranlarını yüksek seviyelerde tutacağına dair beklentilerle doların değer kazanması ve hisse senedi piyasalarında değer kayıplarının yaşanmasıyla yatırımcılar altın ve gümüş gibi güvenli limanlara yönelirken, altın ve gümüşte ons fiyatları sırasıyla yüzde 0,1 ve 2,3 arttı.

Geçen hafta paladyum yüzde 0,1 değer kaybederken, platin de yüzde 0,1 değer kazandı.

Tezgah üstü piyasada, bakır yüzde 2,8, kurşun yüzde 2, nikel yüzde 3,4 değer kaybederken, çinko yatay bir seyir izledi. Ayrıca alüminyum yüzde 1,7 değer kazandı.

Londra Metal Borsası'na (LME) kayıtlı bakır stokları iki ay içinde iki kattan fazla arttı ve Mayıs 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

12 Temmuz'da kayıtlı ana bakır stokları yalnızca 54 bin 225 metrik ton iken geçen hafta itibarıyla 149 bin 600 metrik tona ulaştı.

LME’de toplam garanti kapsamındaki kurşun stokları 69 bin 200 tona çıkarken, çinko stokları ise 81 bin tonu aştı.

Enerji emtiası da Fed'in şahin baskısı altında kaldı

Geçen hafta Brent petrol yüzde 1,4 değer kaybederken, New York Ticaret Borsası'nda işlem gören doğal gaz ise yüzde 0,2 arttı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdulaziz bin Salman, OPEC+ ülkelerinin kesinti kararını savunarak, uluslararası enerji piyasalarında oynaklığı sınırlamak için hafif düzenlemelere ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bakan Abdulaziz bin Salman, ayrıca, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de talebe yönelik endişelerin ve küresel merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında yol haritasına ilişkin belirsizliklerin yakından takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

Analistler, Brent petrolde Fed'in şahin duruşuna devam edeceğine yönelik endişelerin arz endişelerine daha ağır bastığını söyledi.

Brent petrolde 100 dolara yükselme riskinin olduğunu ancak küresel çapta devam eden yüksek enflasyon ortamının daha sıkı para politikaları anlamına gelebileceğini ifade eden analistler, bu durumun Brent petrol fiyatlarındaki yükselişi sınırlayabileceğini söyledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), yayınlanan aylık Sondaj Verimlilik Raporu'nda ABD kaya havzalarından ABD gaz üretiminin ekim ayında eylül ayına göre daha düşük olacağını öngörmesinin ardından doğal gaz fiyatları keskin bir yükseliş kaydetti.

Chicago Ticaret Borsası'nda işlem gören buğday yüzde 4,1, soya fasulyesi yüzde 3,4 ve pirinç yüzde 2,4 değer kaybederken, mısır yüzde 0,3 değer kazandı.

Ucuz Rus tahılının piyasaya girmesiyle buğday fiyatları geriledi.

Brezilya merkezli yağlı tohum grubu Abiove, ülkenin soya fasulyesi ihracatının bu yıl 99 milyon tonu aşacağı öngörüsünde bulundu. Soya fasulyesi için verim potansiyeli, ABD Mısır Kuşağı'ndaki tarihi kuraklık nedeniyle birkaç haftadır düştükten sonra bu hafta hafifçe arttı.

Bu gelişmelerle de soya fasulyesinde düşüşler görüldü.

Kahvedeki düşüş yüzde 5'i aştı

Intercontinental Exchange'de işlem gören kahve yüzde 5,6, kakao yüzde 4,6, pamuk yüzde 0,6 değer kaybetti.

Brezilya'da yağmur tahminleri kuraklık endişelerini hafifletti ve kahve fiyatlarının sert düşmesine neden oldu. Brezilya merkezli agrometeorolojik tahmin hizmetleri veren Rural Clima Meteorologia şirketi ülkede yağmurların artabileceğini söyledi.

Kakaoda aşırı alımlardan dolayı kar satışları görüldü.

Şeker, Brezilya’daki sıcak ve kurak hava tahminlerinden destek görmeye devam ederken, güçlü real, Brezilya'nın şeker üreticilerinin ihracat satışlarını caydırıyor.

Geçen hafta yüzde 0,6 artan şeker, 0,2788 dolarla ekim 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.