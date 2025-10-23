WHO (Dünya Sağlık Örgütü) verilerine göre dünyada her yıl 20 milyondan fazla kişiye kanser tanısı konulmakta ve bunların 9,7 milyonu hayatını kaybetmektedir. Önümüzdeki 20 yıl içinde yıllık kanser vaka sayısının 20 milyondan 32 milyona çıkacağı tahmin edilmektedir.

Kanser giderek artıyor, peki siz ne yapıyorsunuz?

Vücudumuzda, bazı kanser hücrelerin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalması sonucu oluşan kötü huylu tümörlere kanser denir. Bu kadar ciddi bir sağlık sorunu olan kanser hastalığının erken tanısı, tedavi şansının arttırılması ve ölüm oranlarının azaltılması için çok önem taşımaktadır. Kadınlarda en sık görülen kanser türleri sırasıyla; meme, troid, kolon, akciğer, rahim kanseridir.

Liderlik meme kanserinde…

Meme kanseri hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Meme kanserinden ölüm oranı ülkelerin gelişmişlik oranı ile ilişkili olup Kuzey Amerika, İsveç, Japonya’da çok düşük seviyelerdeyken az gelişmiş ülkelerde çok daha yüksek seviyelerdedir. Burada kuşkusuz en önemli eden, gelişmiş ülkelerde erken tanı ve tedavinin yüksek oranda gerçekleşmesidir. Erken tanı ve tedavi ile ölüm oranları %20 oranında azaltılabilmektedir.

Meme kanserinde;

- Ailede meme kanseri öyküsü olmak

- 12 yaş öncesi adet görmeye başlamak

- 55 yaş sonrası menopoza girmek

- 30 yaş altında meme bölgesi için radyoterapi görmüş olmak

- Öncede meme kanseri tedavisi görmüş olmak

- Yapılabilecek bazı testlerle artmış meme kanseri riskine sahip olmak riski arttıran faktörlerdendir.

Meme kanserinde erken teşhis için; 40 yaş sonrası tüm kadınlarda yıllık mamografi takibi önerilir.