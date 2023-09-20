Haber: Mert Osman Erman

Lina Lutfiawati, 33, dini bireyler ve gruplara "nefret kışkırtma" suçunu işlemekten suçlu bulundu.

Ayrıca 16 bin 245 dolar (13,155 pound) para cezası ile karşı karşıya. Hapis cezası, ödeme yapmazsa üç ay daha uzatılabilir.

Bu, Müslüman çoğunluklu Endonezya'da tartışmalı dini hakaret yasalarını içeren bir dizi vakadan sonuncusu.

Hint filmlerini sevdiği için Hint adı Lina Mukherjee'yi benimseyen Lina Lutfiawati, kendisini Müslüman olarak tanımlıyor. İslam'da domuz eti yemenin kesinlikle yasak olduğu bir dindir.

İki milyonun üzerinde TikTok takipçisi bulunan yaşam tarzı etkileyicisi, aynı zamanda Hindistan'da bir işletme işletiyor.

Mart ayında, kızarmış domuz derisi yemeden önce "Bismillah" - Tanrı adına anlamına gelen Arapça bir ifade - dediği bir video paylaştı.

O dönemde Endonezya'nın geri kalanı gibi ülkede çoğunluğu Hindu olan turistik bir bölge olan Bali'de seyahat ediyordu. Bayan Lutfiawati, merak ettiği için domuz eti denediğini söyledi.

Video milyonlarca görüntüleme aldı ve yaygın eleştirilere yol açtı, bu da başka bir Endonezyalıyı "domuz eti yemeyi bilerek Müslüman olarak" polise ihbar etmeye teşvik etti.

Polis Bayan Lutfiawati'yi, etnik köken, din ve ırk üzerine düşmanlık eylemi olarak tanımlayarak, Mayıs ayında nefret içeren bilgiyi yaymak suçundan suçladı.

Ülke genelinde birçok muhafazakar grup da videoyu dini bir hakaret olarak nitelendiren kararlar aldı. Bunlar, Endonezya'nın en üst düzey Müslüman din adamı kurumu olan Ulema Konseyi'ni içeriyordu.

Endonezya sosyal medyasında, hapishane cezasına karşı tepki şimdiye kadar bölünmüş durumda, birçok kişi yargıcı övmüş ve onun eylemlerini dini hakaret olarak nitelendirmiştir. Diğerleri Bayan Lutfiawati'nin hapis cezasını eleştirmiş ve yolsuzluk davaları için verilen hapis cezalarının genellikle çok daha düşük olduğunu belirtmiştir.

Endonezya'daki insan hakları grupları ve aktivistler, dini azınlıkları hedef almak için sık sık kullanılan hakaret yasalarını uzun süre eleştirmiştir.

Geçen yıl Endonezya polisi, bir bara yasak olan ücretsiz alkol promosyonu yapması için Mohammed adını taşıyan müşterilere 6 kişiyi tutukladı.

2017 yılında, Cakarta'nın eski valisi Basuki Tjahaja Purnama, Ahok olarak da bilinir, İslam'ı aşağıladığı söylenen açıklamaları nedeniyle neredeyse iki yıl hapis cezasına çarptırıldı.