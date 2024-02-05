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AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomi stler, ocakta TÜFE'nin yüzde 6,84 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 64,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 65,07'ye çıkacağını hesaplamıştı.

Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 64,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ocakta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 54,72, yurt içi üretici fiyatları yüzde 47,35 arttı.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 6,7, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 4,14 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 64,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,2 olarak gerçekleşti.

Yıllık enflasyon , tüketici fiyatlarında yüzde 64,86, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 44,2 oldu.

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