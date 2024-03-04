Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, şubatta 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 55,91, yurt içi üretici fiyatları yüzde 45,71 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 4,53, Yİ-ÜFE yüzde 3,74 artış gösterdi.

TÜFE, şubatta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,54, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 67,07 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,74, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,03, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 47,29 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 45,71 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 68,1, imalatta yüzde 56,71 ve su temininde yüzde 66,2 artış yönünde olurken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 30,68 azalış gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 51,47, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 61,51, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,34, enerjide yüzde 0,45 ve sermaye mallarında yüzde 64,7 artış görüldü.

Sanayinin 4 sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,29, imalatta yüzde 4,56 ve su temininde yüzde 0,81 artış hesaplanırken elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,96 azalış oldu.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 3,93, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 5,07, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 5,41, enerjide yüzde 0,02 ve sermaye mallarında yüzde 3,23 artış görüldü.

TÜFE'de, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 4,53, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 67,07 ve 12 aylık ortalamalara kıyasla yüzde 55,91 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla şubatta bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde 0,2 ile giyim ve ayakkabı oldu. Şubatta aylık bazda artış en yüksek ana grup ise yüzde 12,76 ile eğitim olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

Geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 43,44 ile giyim ve ayakkabı olarak kayıtlara geçti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 94,78 ile lokanta ve oteller olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 12'sinin endeksinde düşüş gerçekleşirken 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 125 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, şubatta bir önceki aya göre yüzde 4,23, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70,31 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 60,96 artış olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında, şubatta aylık bazda en az yükseliş yüzde 3,57 ile "Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 72,89 ile yine aynı göstergede kaydedildi.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, şubatta TÜFE'nin yüzde 4,04 artacağını öngörmüştü. Ekonomistler, bir önceki ay yüzde 64,86 olan yıllık enflasyonun yüzde 66,30'a çıkacağını hesaplamıştı.