KOCAELI (AA) - Büyükşehir Belediyesi himayesinde faaliyete geçen, 9 bin 609 metrekare açık, 6 bin 176 metrekare kapalı alana sahip Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, özel gereksinimli bireylerin gelişimlerini desteklemek ve toplumsal yaşama aktif katılımlarını sağlamak amacıyla hizmet veriyor.

Merkezde yürütülen 'İstihdamda Ben de Varım' projesiyle 153 Çağrı Merkezi uygulama sınıfında kursiyerlere, temel iletişim becerilerinden müşteri memnuniyetine kadar çeşitli konularda operatörlük eğitimi sağlanıyor.

16 hafta süren eğitime katılan 8 özel gereksinimli bireye, kursu başarıyla tamamlaması halinde 'istihdam belgesi' verilecek.

Programı başarıyla tamamlayan kursiyerler, sosyal hayatta yer edinirken aynı zamanda kamu ve özel sektördeki çağrı merkezlerinde istihdam edilme imkanı bulabilecek.

Eğitim sürecinin andından iş hayatına yönlendirilecekler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şefi Mehmet Emre Soylu, AA muhabirine, bireylerin eğitimler sayesinde hem sosyal hayata dahil olabildiklerini hem de eğitim sonucunda iş sahibi olabileceklerini söyledi.

Soylu, süreç sona erdikten sonra bireylerin 'İstihdamda Ben de Varım' projesi kapsamında iş hayatına yönlendirileceklerini kaydetti.

Soylu, bireylerin kursa şahsen gelerek veya Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 153 Çağrı Merkezi'ni arayarak başvurabileceklerini belirterek, 'Çağrı Merkezi projesiyle öncelikle alandaki istihdamla alakalı süreci yürütmeyi veya sürece katkı sağlamayı amaçlıyoruz ama tabii ki buradaki her kursumuzun birden fazla amacı var. Amaçlarından bir tanesi de kursa katılanların kendi aralarında sosyalleşip günlük yaşam becerileri noktasında kendilerini ifade edebilen, hayatlarını rahat bir şekilde idame ettirebilen çocuklar yetiştirmek.' ifadelerini kullandı.

İstihdam sürecinde bireyleri yalnızca Büyükşehir Belediyesine değil özel sektöre de yönlendirmeyi amaçladıklarına değinen Soylu, şunları kaydetti:

'Zaten eğitim süreçlerimiz belli bir aşamaya geldikten sonra özel sektördeki ve kamudaki özellikle kendi bünyemizde bulunan alanlardaki yerlere bu çocuklarımızı götürüp bir de alanda bu çocuklarımızı görmeyi istiyoruz ama istihdam noktasında aslında muhatabımız tamamen özel sektör alanında bu çocuklarımızı yönlendirmek, çocuklarımıza alan açmak. Kamu kurumları da olabilir, özel sektör de olabilir ama asıl amaç tabii ki özel sektör çünkü bu konuda en fazla açığın olduğu alan.'

153 Çağrı Merkezi kursu eğitmeni Filiz Gürsoy ise kursiyerlere verilen eğitimin içeriğinden bahsetti.

Gürsoy, operatörlük mesleğinin icra edilirken dinlemenin ve anlamanın önemine vurgu yaparak, 'Öğrencilerimize klavye eğitimi, bilgisayar eğitimi, bir de 153 Çağrı Merkezi'nin programlarını öğretiyoruz. Onun harici yine diyaloglar halinde çağrı merkezindeymiş gibi denemelerle, aramalarla heyecanlarını bastırıyoruz. Yani işe başladıklarında ilk aldıkları çağrıda bocalamadan kolaylıkla, uzman bir operatör gibi çağrıyı karşılayacaklar.' dedi.

Bireylerin kursa başlamadan sosyal hayatlarında pek aktif olmadıklarını söyleyen Gürsoy, 'Öğrenciler, burada diyalog kuruyorlar. Sosyalleşiyorlar, gruplar kurduk. Artık arkadaşlıkları da arttı. Önceden tek bireylerdi. Dört duvar arasında fazla arkadaş çevreleri yoktu ama şimdi buradan engelsiz taksilerle dersten sonra da etkinliğe hepsi birlikte gidiyor. Sinema etkinliği de yapıyorlar. Alışveriş merkezlerinde herhangi bir etkinlik varsa oraya da gidiyorlar. Kendileri ayarlıyor bunları. Biz yapmıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Gürsoy, kursta yapılan denemeler sayesinde bireylerin işe başladıklarında bocalamayacaklarını belirterek öğrencilerini istihdam edildikten sonra da takip etmeyi planladıklarını söyledi.

Özel bireyler eğitimlerin yanı sıra dışarıda da sosyalleşiyor

Kursta eğitim gören Burak Lütfü Aksu da eğitimlerin iyi ilerlediğini dile getirerek, kursta vatandaşa nasıl hitap edilmesi gerektiğini öğrendiklerini anlattı.

Aksu, kursta iş esnasında yaşayabilecekleri senaryoları da değerlendirdiklerini belirterek, 'Bugünkü senaryoda vatandaşımız bir rampa talep etti, o rampa talebini aldık, ona takip numarası verdik, ona göre takip numarasıyla sorgulaması gerektiğini söyledik ve bitirdik.' dedi.

Kursun sosyal hayatına da olumlu yönde etki ettiğini belirten Aksu, Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nden arkadaşlarıyla kurs dışında da görüştüklerini söyledi.

Kursiyerlerden Şulenur Aktay ise eğitim gününü dört gözle beklediğini anlatarak, 'Geri kalan zamanlarımızda burada tanışmış olduğum arkadaşlarımla beraber grubumuzdan ya da telefonla arayarak 'hangi günler müsaitsin, buluşalım, bir çay içelim, bir kahve içelim' diye konuşuyoruz. Böyle bir katkısı oldu bana.' diye konuştu.

İşe başladığında hayatının olumlu yönde ilerleyeceğini düşündüğünü söyleyen Aktay, çalışarak mutlu olacağını dile getirdi.

Muhabir: Makbule Beyza Günbey