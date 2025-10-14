FUNDA ERKOÇ

10 yaşında sahneyle tanışan sanatçı; askerî garnizonlardan cezaevlerine, otellerden sivil toplum kuruluşlarına kadar uzanan geniş bir yelpazede konserler verdi. Engin Gül, bugüne kadar 2000’nin üzerinde özgün esere imza attı.

Bahar Plak etiketiyle yayımlanan albüm “30 Dakika, Şakşakçı, Çan Çiçeği, Yeşilçam, Diyen O, Kıbrıs, Engel Tanımaz Engelli, Balaca ve Kandıramıyorum” adlı 9 eserden oluşuyor:

Tüm söz ve müzikleri Engin Gül’e ait olan albümün müzik direktörlüğünü usta aranjör Suat Aydoğan üstlendi.

Albümün öne çıkan parçası “Yeşilçam”, nostaljik tınılarıyla dikkat çekerken, sanatçının “Engin duygularla beslediğim eserlerimle gönüllerde iz bırakmak istiyorum” sözleri, müziğe bakışını özetliyor.

Engin Gül’ün “Ben Geldim” albümü, yılların emeğini, duygusunu ve sahne birikimini yansıtan samimi bir selam niteliğinde.