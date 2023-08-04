Bu içeriğe tepkiniz

Bunlar da ilginizi çekebilir

LPG piyasasında faaliyet gösteren 2 şirketin ise depolama lisansı sona erdirildi.

Buna göre, elektrik piyasasında faaliyet göstermek isteyen 7 şirkete üretim lisans ı verilirken, 4 şirketin lisansı sona erdirildi.

Bakan Yumaklı: Yusufeli Barajı elektrik üretimi için gün sayıyor

Bakan Yumaklı: Yusufeli Barajı elektrik üretimi için gün sayıyor

Copyright © 2023. Her hakkı saklıdır.