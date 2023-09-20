Kayseri
Alınan bilgiye göre, izinsiz tırmanış yapan 29 yaşındaki dağcı Polonyalı Baranowski, 3600 metre rakımda mahsur kaldı.
JAK, AFAD ve UMKE ekipleri, yapılan ihbarın ardından dağcıyı kurtarmak için çalışma başlattı.
AA
Alınan bilgiye göre, izinsiz tırmanış yapan 29 yaşındaki dağcı Polonyalı Baranowski, 3600 metre rakımda mahsur kaldı.
JAK, AFAD ve UMKE ekipleri, yapılan ihbarın ardından dağcıyı kurtarmak için çalışma başlattı.
AA
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