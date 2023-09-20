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JAK, AFAD ve UMKE ekipleri, yapılan ihbarın ardından dağcıyı kurtarmak için çalışma başlattı.

Düzce'de selin ardından oluşan "mil kuraklığı" tarım alanı ve meraları etkiledi

Düzce'de selin ardından oluşan "mil kuraklığı" tarım alanı ve meraları etkiledi

Alınan bilgiye göre, izinsiz tırmanış yapan 29 yaşındaki dağcı Polonyalı Baranowski, 3600 metre rakımda mahsur kaldı.

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