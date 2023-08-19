KAYSERİ (AA) - Cumhuriyet Meydanı'ndan etaba başlayan 10 ülkeden 63 erkek sporcu, 134 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirecek.
Sporcular, Erkilet, İncesu ve Develi ilçelerinden geçerek Erciyes Tekir Kapı'da yarışı tamamlayacak.
KAYSERİ (AA) - Cumhuriyet Meydanı'ndan etaba başlayan 10 ülkeden 63 erkek sporcu, 134 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirecek.
Sporcular, Erkilet, İncesu ve Develi ilçelerinden geçerek Erciyes Tekir Kapı'da yarışı tamamlayacak.
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