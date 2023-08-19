KAYSERİ (AA) - Cumhuriyet Meydanı'ndan etaba başlayan 10 ülkeden 63 erkek sporcu, 134 kilometrelik zorlu parkurda pedal çevirecek.

Milli sporcu Yasmani Copello, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi Milli sporcu Yasmani Copello, Dünya Atletizm Şampiyonası'nda yarı finale yükseldi

Sporcular, Erkilet, İncesu ve Develi ilçelerinden geçerek Erciyes Tekir Kapı'da yarışı tamamlayacak.