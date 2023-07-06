İSTANBUL - Ahmet Kekeç ve İstiklal Kütüphanesi’nin ardından yapımı tamamlanan Erdoğan Demirören Kütüphanesi de hizmet vermeye başladı. Alibeyköy Osmanlı Park'ın içerisinde merkezi bir konumda bulunan kütüphane, sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapmak isteyen vatandaşlar için önemli bir buluşma noktası olacak.

15 bin güncel basılı kitap

Ferah çalışma salonları, sınırsız interneti, 100 kişilik oturma kapasitesi, 15 bin güncel basılı kitabı, bilgisayar bölümü, her türlü kullanıcı için danışmanlık hizmetleriyle sosyal ve kültürel bir etkileşim alanı olacak.

İkram saatlerinin de düzenleneceği kütüphane, haftanın 7 günü 09:00 – 20:00 saatleri arasında hizmet verecek.

HABER: METE YILMAZ