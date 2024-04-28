Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 890 megavatsaatle saat 21.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 920 megavatsaatle 07.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 867 bin 189 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 872 bin 227 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde, ilk sırada yüzde 20,8 payla barajlı hidroelektrik santralleri yer aldı. Bunu yüzde 14,9 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,6 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 4 bin 627 megavatsaat elektrik ihracatı, 9 bin 664 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.