İstanbul

Türkiye’deki seçimleri dünya basını manşetlerinde yer veriyor. Mitinglerin yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na düzenlenen saldırı da dünya gündemindeydi.

“Gövde gösterisi”

Fransız haber ajansı AFP,7 Mayıs günü gerçekleşen İstanbul mitingi ile ilgili 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da gövde gösterisi mitingi düzenledi: Kazanacağız' başlığı ile okurlarına sundu. Haberde 'Erdoğan, Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde bir güç gösterisi mitingi için topladığı taraftar denizine seslendi' denildi.

AFP, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumartesi günü Maltepe'de düzenlediği mitingi için de "daha küçük fakat yine de etkili bir gösteri" diye niteledi.

“Erdoğan savaşa hazır”

Euronews ise yine mitingle ilgili ilginç bir iddia ile 'Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, taraftarlarına savaşa hazır olduğunu gösteriyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Haberde, Kılıçdaroğlu'nunsa kendi mitinginde "değişim çağrısı" yaptığı belirtildi.

“Erdoğan'dan muhalefete LGBT suçlaması”

İngiltere merkezli Reuters da "Erdoğan'ın muhalefeti LGBT destekçisi olmakla suçladığını" yazdı.

Haberde, İmamoğlu'nun aracının "Erdoğan'ın kalesi" diye nitelenen Erzurum'da protestocular tarafından taşlandığına da yer verildi.

“Erzurum’daki etkinlikte, Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması halinde cumhurbaşkanı yardımcısı olacak olan İstanbul Belediye Başkanı İmamoğlu, bir açık otobüsün tepesinden taraftarlarına hitap ederken, kalabalığın bazı üyeleri kendisine ve kalabalığın içindeki taraftarlarına taş attı.” denildi.

“Seçim öncesi şiddet”

ABD’nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, “Türkiye’de muhalefetin mitingi seçim öncesi şiddet patlamasıyla saldırıya uğradı” başlığı ile haberi okuyucularına duyurdu.

HABER:MERVE ELÇİ