Evladının mezarının da bulunduğu Köprüyanı Mahallesi'nde yaşayan anne Ayşe Bülbül, Eren'in acısını hiçbir zaman unutmadığını söyledi.

Eren'in yaptığı kahramanlığın da unutulmadığına dikkati çeken Bülbül, şöyle devam etti:

"Benim evladımın yaptığı iş unutulmuyor. Ruhu şad olsun. Tüm şehitlerimizin ruhu şad, mekanları cennet olsun. Sadece benim evladımın değil, tüm şehitlerin. Altı yıl oldu tabii ki içimde bir burukluk, bir acı, hüzün var, yok değil ama 13 evladımın birini vatan için şehit verdim mutluyum, huzurluyum. Tek beni üzen evladımın hayattayken çektikleri. 'Vatan sağ olsun' demekten başka diyecek bir şey yok."

Eren'in hayatını anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" adlı sinema filmini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte izlediğini ifade eden Ayşe Bülbül, "Filmi izlerken çok üzüldü, ben de orada zor tuttum kendimi. Allah razı olsun ondan, başımızdan eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

"Sizlere 6 yıl, bana 6 bin yıl oldu"

Oğlunun mezarını ziyaret edenlerle görüşen, onlara duygularını anlatan Bülbül, şunları kaydetti:

"Bu çocuğa Cenabımevlam şehitlik makamını yazmıştı. 12 kardeşi bir yanaydı, bu bir yana. Bir anne, baba olarak insan hiç hissedemiyor kaç yıl geçse, isterse aradan bin yıl geçsin. Sizlere 6 yıl, bana 6 bin yıl oldu. O kadar büyük özlem. Ben ilk etapta dedim ki 'Zaman ilerledikçe acı biraz solar. 'Kefen soldukça, zaman uzadıkça acı biraz solar' derler. Hayır, zaman uzadıkça acı daha çok büyüyor. Yapacak hiçbir şey yok, Cenabımevlamdan geldik, geri ona gideceğiz. Yeri, mekanı, cennet olsun."

Eren gibi bir çocuğun annesi olmaktan gurur duyduğunu yineleyen Bülbül, "Diyecek hiçbir söz bulamıyorum, 6 yıl oldu. Sadece bu günlerde, özel günlerde değil, aynı konuları kendi kendime gelip burada oturup konuşuyorum, evladımla sohbet ediyorum. Eren bana görüntüde cevap vermiyor ama şehitler ölmez. Eren beni görüyor, bana cevap veriyor, ben duymuyorum. Tüm şehitlerimize Allah rahmet eylesin, ailelerine dayanacak güç versin. Şehit gururuyla yaşamak zorundayız, vatan sağ olsun." şeklinde konuştu.

Vatandaşlar Eren'i unutmuyor

Vatandaşlar da Türkiye'yi yasa boğan ve sosyal medyadaki "Biri de çıkıp demiyor ki Eren iyi ki varsın" paylaşımıyla milyonların gönlünde yer edinen Eren Bülbül'ün kabrini ziyaret ediyor.

Avusturya'da yaşayan Bilgin Şentürk ve ailesi, çıktıkları Karadeniz turu sırasında Eren Bülbül'ün mezarına da ziyarette bulunarak dua etti.

Eren'in annesine başsağlığı dileyen Şentürk, "Allah mekanını cennet eylesin, durağını Peygamber'imize komşu eylesin. Diyecek söz çok ama acımız büyük. Allah annesine sabırlar versin. Yattığı yer cennet olsun. Babası da yanında, çok acı bir duygu, Allah sabırlar versin." dedi.

Şentürk'ün beraberindeki Tuncay Karal da "Şehidimizi de ziyaret edelim dedik. Üzüntülüyüz, Allah annesine, ailesine sabırlar versin, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Ankara'dan ailesiyle tatil için geldiği Trabzon'da Eren'in kabrini ziyaret eden Sedat Kocaman da "Gerçekten böyle vatansever çocuklara hepimizin ihtiyacı var. Duygulanmamak elde değil. Her zaman onu saygı ile andık. Güvenlik kuvvetlerine yol gösterdiği bu yolda şehit olduğu için onunla gurur duyuyoruz." diye konuştu.

AA