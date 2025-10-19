SINOP (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca 2011'de tabiat parkı ilan edilen 720 dekarlık alan, sonbahar renkleriyle seyrine doyulmaz manzaralara ev sahipliği yapıyor.

Şelalelerin yer aldığı tabiat parkı içinde, yaklaşık bir kilometrelik iki farklı yürüyüş parkuru ile geçmişi 100 yıla dayanan iki tarihi su değirmeni de bulunuyor.

Ziyaretçilerine hem doğal hem kültürel zenginlik sunan park, rengarenk doğası ve şelaleleriyle sonbaharda ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

İstanbul Esenler'den gelen ziyaretçi Yahya Yeşiltepe, Tatlıca Şelaleleri'ni ilk kez gördüğünü belirterek, 'Doğanın harikası bu şelaleyi görmek için geldik. Doğasıyla, suyuyla gerçekten görülmesi gereken bir yer. Herkese tavsiye ediyorum. Sonbaharda renkler daha da büyüleyici olmuş.' ifadelerini kullandı.

Erfelek Tatlıca Şelaleleri Tabiat Parkı, sonbahar aylarında sarı, kırmızı, kahverengi ve turuncunun tonlarına bürünen doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin ve fotoğrafçıların uğrak noktası olmaya devam ediyor.

Muhabir: Ramazan Özcan