Türk antrenör Ergin Ataman yönetiminde olan Panathinaikos, yeni sezon kadro planlaması dahilinde takımı güçlendiriyor. Takım 30 yaşındaki Jerian Grant'ı takıma dahil etti. Grant, en üst seviyeye ait olduğunu kanıtlama zamanı geldiğini ve dolu bir OAKA'da forma giymek için heyecan duyduğunu ifade etti.

30 yaşındaki basketbolcu, geride kalan sezonda Türk Telekom ile Eurocup’ta maç başına 14,9 sayı, 3,2 ribaund, 6,1 asist ve 1,3 blok ortalamaları yakalarken, geçen sezon Eurocup'ın da MVP'si seçildi.

PAO'NUN YAZ TRANSFERLERİ

Jerian Grant (G) Türk Telekom

Mathias Lessort (C) Partizan

Kostas Antetokounmpo (C) Fenerbahçe Beko

Dimitris Moraitis (PG) Peristeri

Luca Vildoza (G) Crvena Zvezda

Dinos Mitoglou (PF) Olimpia Milano

Kostas Sloukas (PG)

HABER: BEYZA BETÜL CİHAN