Haber: Damla Oya Erman



77 yaşındaki Errol Musk'ın bilinen yedi çocuğu bulunuyor, bunlar arasında eski üvey kızıyla sahip olduğu iki çocuk da var.

Elon Musk'ın babası, "Erkekler hepsi aynıdır," diyerek, "Bildiğim kadarıyla herhangi bir erkek, doğru kadını bulursa, yaşına bakılmaksızın başka bir çocuk sahibi olmayı çok mutlu bir şekilde düşünür. 90 yaşında olsa da, 20 yaşında olsa da, 50 yaşında olsa da, yaşın bir önemi yok. Yani, buna inşa edildik, bunun için varız," dedi.

Errol Musk şimdiye kadar bilinen yedi biyolojik çocuğa sahip; bunlar arasında Elon Musk'ın annesi Maye Musk ile sahip olduğu üç çocuk, eski eşi Heide Bezuidenhout ile sahip olduğu iki çocuk ve üvey kızı Jana Bezuidenhout ile 30'larında olduğu dönemde sahip olduğu iki çocuk da bulunuyor. Errol Musk, en son 2022 yılında Jana Bezuidenhout ile bir çocuğu olduğunu duyurdu.

Errol Musk, Jana ile olan ilişkisi nedeniyle bazı eleştirilere maruz kaldı. Elon Musk hakkında bir biyografi yazan yazar Walter Isaacson, Tesla'nın milyarder CEO'sunun babasının üvey kızına 15 yaşındayken "rahatsız edici bir şekilde ilgilendiğinden" endişeli olduğunu yazdı.

Errol ise ilişkinin uygunsuz bir yanı olmadığını söyledi, tüm çocuklarına aynı derecede ilgilendiğini ve Jana ile olan ilişkisi sırasında artık Jana'nın annesiyle evli olmadığını belirtti. Jana Bezuidenhout, Insider'ın talebine cevap vermedi.

Errol Musk, Jana ve çocuklarına yakın bir mesafede yaşadığını ancak gelecekte Jana ile daha fazla çocuk sahibi olmayı planlayıp planlamadığını belirtmedi.

"Ben 77 yaşındayım, ama kendimi iyi hissediyorum," dedi. "Bir sporcu fizikine sahibim. Yani, çocuk sahibi olabilen bir kadın geldiyse, 35 yaşın altında olmalı, çünkü bir kadının çocuk sahibi olma sınırı 35, inanın ya da inanmayın," dedi Errol Musk.

American College of Obstetricians and Gynecologists'a göre, kadınlar genellikle ergenlik sonları ile 20'li yaşların sonları arasında en verimli dönemdedirler. Elbette bazı kadınlar 40'larının sonlarına kadar çocuk sahibi olurlar. Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin 2023 raporu, "gecikmiş çocuk sahibi olma - 35 yaşından sonra ilk çocuğu doğurma" oranının 1972 ile 2012 yılları arasında dokuz kat arttığını ve 1985'ten bu yana 40'larındaki kadınların doğum yapma sayısının artmaya devam ettiğini gösteriyor - bu istatistik, çocuk sahibi olmanın artan maliyetleri ile ilişkilendirilebilir.

Errol Musk, insanların çocuk sahibi olmanın maliyeti konusundaki endişelerini anladığını ve kendisinin de çocuklarının ölümünden sonra kimin bakacağı konusunda endişeli olacağını söyledi.

"Yaşım itibariyle düşünmeniz gerekiyor, 'Eğer ölürsem nasıl bakılır?' diye," dedi Errol. "Elon'la farklı olarak, ben 24 yaşındayken, başka bir çocuk sahibi olup ona bakmak için yeterli birikim yapmak için hayatımın sonuna kadar zamanım olduğunu düşündüm."

Geçen yıl Errol Musk, Elon Musk'ın daha fazla çocuk sahibi olması gerektiğini söyledi.

Benzer şekilde, Elon Musk da doğum oranlarının düşmesi hakkında yorumlarda bulunmuştu. 2022'de, "Nüfus çöküşü, medeniyete en büyük tehdittir," demişti.

İki adamın doğum oranları konusunda benzer perspektiflere sahip gibi görünseler de, yıllar içinde ilişkileri dalgalı olmuştur.

Son biyografisinde Elon Musk hakkında yazan Isaacson, Elon'un babasıyla iletişimini kestiğini iddia etti - ki Errol, Insider'a verdiği son röportajda biyografi hakkında diğer düşüncelerini paylaşmış ve bu iddiayı reddetmiştir.