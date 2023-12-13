Letzigrund Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Ersin Destanoğlu, şunları kaydetti:

“Buraya iddialı bir şekilde gelmek isterdik. Maalesef grupta işler istediğimiz gibi gitmedi. Yarın kazanıp ülkemize dönmek istiyoruz. Genç futbolcularımızı kadromuzda görmekten mutluluk duyuyorum. Ne kadar çok genç oyuncumuz kadromuzda olursa kulübümüzün geleceği adına güzel şeylerin yakın olacağını düşünüyorum. Genç futbolcuların verilen şansı iyi değerlendirmesi hem kulübümüz hem de ülke futbolu için çok önemli. Bir kaleci olarak öndeki oyuncuların sürekli değişmesi bir dezavantaj. Sahada elimizden geleni yapmamız lazım. Bizim açımızdan gidişat iyi değil. Maçları kazanmamız lazım.”