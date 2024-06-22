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İçerde olduğu anlaşılan karga yavrusu , sesin geldiği yerde açılan küçük boşluk sayesinde bulunduğu yerden çıkartıldı.

Eve gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekipleri, banyonun havalandırma boşluğunun alt kısmını matkap ve çekiç yardımıyla kırdı.

Kent merkezindeki Mimar Sinan Mahallesi 1199 Sokak'ta bir apartman dairesinin banyo havalandırmasından ses duyan vatadaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

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