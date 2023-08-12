Munzur Dağları eteklerindeki 40 farklı gözeden çıkan ve "Kırk Gözeler" diye de adlandırılan Soğuk Sular bölgesi, kent merkezine 40, Kemah'a ise 11 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

"Buz gibi" akan şelaleleri, dereleri ve doğasıyla ilgi çeken mesire alanı, hava sıcaklığının 40 dereceyi bulduğu yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin uğrak yeri oluyor.

Yürüyüş yolları, piknik ve dinlenme alanlarının bulunduğu bölgeye gelenler, yeşil bitki örtüsü arasında akan soğuk su çevresinde çocuklarıyla zaman geçiriyor.

"Tüm Erzincanlılar gibi biz de serinlemek için Soğuk Sular'dayız"

Ziyaretçilerden Murat Çaka, Kemah'ın kentin turizm anlamında en önemli ilçelerinden biri olduğunu söyledi.

Bölgede güzel bir piknik alanı olduğunu ifade eden Çaka, "Biz de tüm Erzincanlılar gibi bu sıcak yaz gününde Soğuk Sular'dayız. Ailece gelip serinleyerek pikniğimizi yapıyoruz. Çok güzel bir tabiatı var. Herkesi bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Zeynep Şavkın ise serinlemek için bölgeyi tercih ettiklerini anlatarak, "Burada kentin bunaltıcı sıcaklarından uzaklaşıp serinleyebiliyoruz. Herkesin görmesini, gelmesini tavsiye ediyorum." dedi.

"Akan suyun soğuk esintisi klima gibi serinletiyor"

Mehmet Birgün de son günlerde aşırı sıcakların insanları bunalttığına işaret etti.

Bölgeye geldiklerinde adeta nefes aldıklarını söyleyen Birgün, "Her tarafta herkes yanıyor. Biz de serinlemek için soğuk sulara geldik. İnsanlar buraya gelince nefes alabiliyor ve serinliyor. Adı üstünde Soğuk Sular. Akan suyun soğuk esintisi klima gibi serinletiyor." ifadelerini kullandı.

Ercüment Ertekin de havaların çok sıcak olması sebebiyle bölgeye serinlemeye geldiklerini belirtti.

AA