İliç ilçesine bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında yaşanan toprak kaymasında kaybolan 9 işçiyi arama çalışmaları 4. gününde devam ediyor.

Çalışmalara AFAD, TSK Arama Kurtarma, JAK, PAK, UMKE, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından 2 bin 722 personel katılıyor.

Ayrıca 796 araç, 99 aydınlatma kulesi, 52 jeneratör, 7 dron, 1 georadar, 3 KBRN aracı, metale duyarlı 5 yer altı radarı ve iş makineleriyle arama kurtarma faaliyetleri 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü uzmanları yerin yaklaşık 30 metre altını görüntüleyebilen metale duyarlı dronlar kullanarak, işçilerin içerisinde bulunduğu düşünülen konteyner ve araçların yerini tespit etmeye çalışıyor.

Bu arada teknolojik cihazlarla yapılan aramalarda bazı noktalarda metal yoğunluğu tespit edildi. Ekiplerin bu bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi.

AFAD ekiplerinin belirlenen bazı alanlarda çubuklarla arama yaptığı bölgede, yüzeysel sondalama çalışması da gerçekleştiriliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mobil Su ve Atıksu Analiz Laboratuvarı, bölgede sürekli olarak toprak ve su analizi ölçümü gerçekleştiriyor.

Ekipler, arama çalışmalarının yanı sıra maden ocağı sahasından aldıkları toprak numunelerinden bazılarını incelemek üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderiyor.

Bölgeye giriş ve çıkışlar kontrollü olarak sağlanıyor.

Erzincan Valisi Aydoğdu: Ailelerle iletişim halindeyiz

Öte yandan, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, kayıp işçilerin yakınlarıyla bölgede bir araya gelerek, acılı ailelere yapılan kurtarma çalışmalarını anlattı.

Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"13 Şubat 14.28’te meydana gelen toprak kayması sonucu enkaz altında kalan 9 insanımız için olay anından şu ana kadar İliç’te umutla ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Toprak altında kalan canların aileleriyle sürekli iletişim halindeyiz. Hem ziyaret ediyor hem de yapılan çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıyoruz. Her koordinasyon toplantısı sonrası aileleri arayıp gelinen süreçle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Birlikte dayanışma içinde bu zor zamanları aşacağız."

İliç'e bağlı Çöpler köyündeki altın madeninin bulunduğu bölgede 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kayması sonucu kaybolan 9 işçinin bulunması için çalışma başlatılmıştı.