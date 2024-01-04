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Şehrin yüksek kesimlerinde ise kar yağdı.

Yağan karla ağaçlar ve bitkiler beyaza büründü.

Kars'ta da dün başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri yollarda çalışma başlattı.

Kar yağışıyla, kentteki parklar, bahçeler, yollar, cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 3 dereceye düştüğü Erzurum 'da, sabah saatlerinde kar etkisini artırdı.

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