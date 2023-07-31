İSTANBUL - Hz. Muhammed’in torunu Hz. Hüseyin ve beraberindeki 72 kişinin Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü nedeniyle Esenyurt’ta, ‘Aşura Kardeşlik’ programı düzenlendi. İmam Ali (a.s) Vakfı ve Esenyurt Sefinet-ün Necat Gençliği tarafından düzenlenen programda, birlik beraberlik mesajları verildi. Programa, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt’un yanı sıra Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, Esenyurt Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzgun, belediye başkan yardımcıları, ilçe siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Esenyurt Belediye Meydanı’nda gerçekleşen anma programında Kerbela şehitleri için ilahiler söylendi, sineler dövüldü.

“Unutursak insanlığımızı unuturuz”

Yaptığı konuşmada bugünü unutmamamız gerektiğini vurgulayan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt şöyle konuştu: “Bizim topraklarımız için çok önemli bir gün. Birincisi insan olmanın ne olduğunu yaşamıyla, ailesiyle, ailesinin yaşamıyla ödemiş bir kişiliğin katledildiği bir günün yıl dönümü olduğu için önemli ama sadece mesele onun haksızlığa karşı duruşu değil bize giderken bıraktıklarıdır. Bunu asla ve asla unutmamamız lazım. Eğer birlik beraberlik içinde bu dünyada yaşamak istiyorsak, adalete inanıyorsak, birbirimize değer veriyorsak, birbirimizin de düşüncelerine, değerlerine önem veriyorsak bugünü unutmamalıyız, unutturmamalıyız. Gençler, bunu yapmak için elleriyle bağırlarını döverek o acıyla hatırlattırıyorlar. Kadınlar her bir gözyaşında, her bir damlada onu bize hatırlatıyor. İnsanlığa düşen, bize düşen de bu acıları asla ve asla unutmamak, unutturmamak. Unutursak insanlığımızı unuturuz. O zaman yaşamanın da bir anlamı kalmaz. Ben bu matem gününde zalimleri kınıyorum.”