Barselona İl Mahkemesi'nde görülen davada Alves hakkında savcılık 9 yıl, müşteki avukatı ise 12 yıl hapis talep etti.

Ayrıca Alves'ten 150 bin avro tazminat ödemesini isteyen savcılık ve müşteki avukatı, eski Brezilyalı futbolcunun cezasını tamamladıktan sonra 10 yıl boyunca adli gözetim altında tutulması ve mağdur kadının bulunduğu yerlere 1 kilometreden fazla yaklaşmaması yönünde tedbirler alınması taleplerinde bulundu.

Davanın takibi için 270 basın mensubu akredite oldu.

Katalan polisine ait bir minibüs ile cezaevinden mahkemeye getirilen Alves, kot pantolon ve beyaz gömlek giydi.

Mahkeme Başkanı tarafından verilen kararla, mağdur kadının kişisel hayatının gizliliğinin korunması için bazı önlemler alındı.

Buna göre, duruşma salonunda Alves ile yüz yüze gelmeden kapalı kapının arkasında oturan mağdurun, ifadesini verirken ses değiştiren cihazla konuşacağı belirtildi.

Üç gün sürecek davada toplam 28 tanığın dinlenmesi öngörülürken, bunlar arasında Alves'in mankenlik yapan eşi Joana Sanz da bulunuyor.

Sanz, olayın ardından Alves'ten boşanacağını açıklasa da daha sonra bu süreci durdurmuştu.

Savunma avukatı İnes Guardiola, geçen bir yıllık süreçte müvekkilinin adli ve polis kayıtlarının basına sızdırıldığı, bu şekilde "Alves'e yargısız infaz yapıldığını" ileri sürdü.

Olayın geçmişi

Barselona kentindeki bir diskotekte 30 Aralık 2022 gecesi 23 yaşındaki bir kadına cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Alves, 20 Ocak 2023'te Meksika'dan Barselona'ya geldikten sonra gözaltına alınmış ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

İfadelerini 5 kez değiştiren, son olarak "cinsel ilişkiyi kabul ederek, eşine karşı sadakatsizliğini gizlemek ve eşini korumak için ilk ifadelerinde yalan söylediğini" belirten 39 yaşındaki Alves, bulunduğu Brains 1 Cezaevinden güvenlik gerekçesiyle 23 Ocak 2023'te Brains 2 Cezaevine nakledilmişti.

Kariyerinde Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain ve Sao Paulo gibi takımlarda oynayan Alves'in, cinsel saldırı suçlamasıyla Barselona'da tutuklanmasının ardından son olarak forma giydiği Meksika ekibi UNAM'daki sözleşmesi feshedilmişti.