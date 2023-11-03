Hastaneden yapılan açıklamaya göre bakanlığın 31 Ekim-1 Kasım arasında gerçekleştirdiği "Anne Dostu Hastane Değerlendirmesi Programı" kapsamında Etlik Şehir Hastanesine de "Anne Dostu Hastane" ünvanı verildi.

Bu kapsamda hastanede düzenlenen programa, Etlik Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Kadın Hastalıkları ve Doğum Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Çağanay Soysal ile Bakanlık Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğünden yetkililer ve hastane çalışanları katıldı.

Başhekim Soysal, programda yaptığı konuşmada, "Anne Dostu Hastane" uygulamasının temel amacının anne sağlığı hizmetlerinin kalitesini arttırmak olduğuna dikkati çekti. Soysal, anne ve bebek sağlığı için en iyi hizmeti sunmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

Koordinatör Başhekim Yardımcısı Kayıpmaz ise Ankara Etlik Şehir Hastanesinin "Anne Dostu Hastane" ünvanıyla daha da güçlendiğini dile getirdi.