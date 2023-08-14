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İtalyan Ansa ajansının haberinde, Katanya Havalimanı'nın yerel saatle 13.00'a kadar tüm uçuşlara kapatıldığı belirtildi.

Yunanistan'da bir kişinin öldüğü kavgaya karıştıkları iddiasıyla 105 taraftar tutuklu yargılanacak

Yunanistan'da bir kişinin öldüğü kavgaya karıştıkları iddiasıyla 105 taraftar tutuklu yargılanacak

İtalyan yetkililer, patlamanın, bir "ön uyarı" anlamına geldiğini, yanardağ ile ilgili uyarı seviyesinin bir kademe yükseltildiğini açıkladı.

BBC'nin haberine göre, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Etna Yanardağı'nda dün gece patlama meydana geldi.

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