İSTANBUL- Çok değerli yazar ve şair Sabahattin Ali’nin tüm eserlerinden seçilmiş altı çizili cümlelerin bir araya getirildiği bu sıra dışı kitap, büyük ustanın bizleri ardında bırakışının 75. yılında edebiyatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Gerçekçi bir düzlemde yazdığı ve öykü türünde kaleme aldığı çoğu kitabında değindiği siyasi eleştirilerin yanı sıra, toplumun aksak yönlerini de korkusuzca dile getiren Sabahattin Ali, Metin Üstündağ’ın derin bir külliyat araştırması ile tekrardan okuyucuyla bir araya geliyor. Yaşamaya, aşka, insana ve toplumun dirliğine verdiği değer ile ön plana çıkan Ali, birbirinden kıymetli onlarca eseriyle ölümsüzlüğünü korumayı sürdürüyor.

Sabahattin Ali’nin tüm romanlarından, öykülerinden ve şiirlerinden alıntıları “Etrafın Seni Sıktığı Zaman Kitap Oku” ile bir araya getiren Metin Üstündağ, unutulmaz edebiyatçının külliyatından, altını çizdiği cümleleri İnkılâp Kitabevi etiketiyle okuyucuyla buluşturuyor.

HABER: BURHAN AKDAĞ