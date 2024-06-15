Almanya'nın 10 şehir ve stadında organize edilen Avrupa'nın futbolda milli takımlar düzeyindeki en önemli turnuvasının açılış maçında ev sahibi Almanya, İskoçya ile karşılaştı. Münih Futbol Arena'da oynanan müsabakadan ev sahibi Almanya 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

A Grubu'nda haftanın diğer maçında ise Macaristan ile İsviçre, Köln Stadı'nda karşı karşıya geldi. Rakibini 3-1 ile geçen İsviçre, ilk hafta sonunda önemli bir avantaj elde etti.

Puan durumu

İlk hafta maçlarının ardından A Grubu'nda oluşan puan durumu şöyle:

Takım O G B M AG YG AV Puan Almanya 1 1 0 0 5 1 4 3 İsviçre 1 1 0 0 3 1 2 3 Macaristan 1 0 0 1 1 3 -2 0 İskoçya 1 0 0 1 1 5 -4 0