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İki ülke daha önce 6 kez karşı karşıya gelirken, İngiltere 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

İngiltere, rakibiyle daha önce oynadığı karşılaşmaların hiçbirini kaybetmedi.

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Slovenya'nın ise gruptan çıkmak için İngiltere karşısında kazanması gerekecek. Kazanması halinde puanını 5'e yükseltecek Slovenya, Danimarka-Sırbistan maçının sonucunu bekleyecek.

Grupta geride kalan 2 karşılaşmada 4 puanı bulunan İngilizler, galip gelmesi durumunda ise gruptan lider olarak çıkacak.

Mücadelede Mustafa Emre Eyisoy da rezerv yardımcı hakem olacak.

İngiltere ile Slovenya arasındaki karşılaşmada Türk hakem Halil Umut Meler de görev alacak.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak.

Köln Stadı'nda oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak müsabakayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

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