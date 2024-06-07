E Grubu'nda Ukrayna, Belçika ve Romanya ile mücadele edecek Slovakya'nın kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Napoli'nin de başında bulunan İtalyan teknik direktör Francesco Calzona'nın çalıştırdığı Slovakya Milli Takımı, elemelerde Portekiz, Lüksemburg, İzlanda, Bosna Hersek ve Lihtenştayn ile mücadele etti.

Elemelerde J Grubu'nda çıktığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Slovakya, İngiltere'nin arkasında ikinci olarak EURO 2024'e katılma hakkı kazandı.

Eleme grubunda rakip ağları 17 kez havalandıran ve kalesinde 8 gol gören Slovakya, şu sonuçları aldı:

Slovakya-Lüksemburg: 0-0

Slovakya-Bosna Hersek: 2-0

İzlanda-Slovakya: 1-2

Lihtenştayn-Slovakya: 0-1

Slovakya-Portekiz: 0-1

Slovakya-Lihtenştayn: 3-0

Portekiz-Slovakya: 3-2

Lüksemburg-Slovakya: 0-1

Slovakya-İzlanda: 4-2

Bosna Hersek-Slovakya: 1-2

Puan durumu:

O G B M P 1 Portekiz 10 10 0 0 30 2 Slovakya 10 7 1 2 22 3 Lüksemburg 10 5 2 3 17 4 İzlanda 10 3 1 6 10 5 Bosna Hersek 10 3 0 7 9 6 Lihtenştayn 10 0 0 10 0

Slovakya'nın "yükselen" form grafiği

Slovakya, son maçlardaki yükselen form grafiğini EURO 2024'e yansıtarak başarılı olmaya çalışacak.

Belçika'nın öne çıktığı dengeli bir grupta bulunmanın avantajını kullanmayı amaçlayan Slovakya, savunma güvenliğini büyük ölçüde PSG'de forma giyen kaptan Milan Skriniar'a emanet edecek.

Orta sahada Napoli'den Stanislav Lobotka ve Hamburg'dan Laszlo Benes gibi kozları bulunan Slovakya, gol yollarında ise Boavista'dan Robert Bozenik ve Sparta Prag'dan Lukas Haraslin'e güveniyor.

Haraslin, EURO 2024 elemelerinde 3 golle takımının en skorer oyuncusu oldu.

Aday kadrosu

Kaleci: Martin Dubravka (Newcastle United), Marek Rodak (Fulham), Henrich Ravas (New England Revolution), Dominik Takac (Spartak Trnava)

Defans: Peter Pekarik (Hertha Berlin), Milan Skriniar (Paris Saint-Germain), Norbert Gyömber (Salernitana), David Hancko (Feyenoord), Denis Vavro (Kopenhag), Vernon De Marco (Hatta), Michal Tomic (Slavia Prag), Adam Obert (Cagliari), Matus Kmet (Trencin), Sebastian Kosa (Spartak Trnava)

Orta saha: Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Ondrej Duda (Hellas Verona), Patrik Hrosovsky (Genk), Stanislav Lobotka (Napoli), Matus Bero (Bochum), Laszlo Benes (Hamburg), Jakub Kadak (Luzern), Dominik Holly (Jablonec)

Forvet: Robert Bozenik (Boavista), Lukas Haraslin (Sparta Prag), Tomas Suslov (Hellas Verona), Ivan Schranz (Slavia Prag), David Strelec (Slovan Bratislava), David Duris (Ascoli), Robert Polievka (Dukla Banska Bystrica), Lubomir Tupta (Slovan Liberec), Leo Sauer (Feyenoord)

Turnuva geçmişi

Slovakya Milli Takımı, Çekoslovakya'nın dağılmasının ardından şampiyonaya 3. kez katılma hakkı elde etti.

İlk turnuvası 2016'da son 16 turuna yükselen Slovakya, 2020'de ise gruptan çıkamadı. Kupa tarihinde 7 maça çıkan Slovakya, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Bu karşılaşmalarda rakip fileleri 5 kez havalandıran Slovakya, 13 gol yedi.

Maç takvimi

Slovakya'nın EURO 2024 E Grubu'nda oynayacağı maçların programı şöyle:

17 Haziran Pazartesi:

19.00 Belçika-Slovakya (Frankfurt Arena-Frankfurt)

21 Haziran Cuma:

16.00 Slovakya-Ukrayna (Düsseldorf Arena-Düsseldorf)

26 Haziran Çarşamba:

19.00 Slovakya-Romanya (Frankfurt Arena-Frankfurt)