Ankara

Edirne'de Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nin farklı servislerinde tedavileri devam eden vatandaşlar, Edirne Sağlık Müdürlüğü Evde Sağlık Hizmetleri ekipleri yardımıyla okullara giderek oy kullandı.

İl merkezinde 14 sağlık personeli ve 5 araçla görev yapan ekipler, oy kullanmak isteyen hastaları odalarından sandalye tipi sedyeyle alarak hasta nakil ambulansıyla okullara götürdü.

Kabinde oy kullanan hastalar sağlık personeli yardımıyla oylarını sandığa atarak daha sonra hastaneye döndü.

Hastanenin yanık ünitesinde tedavisi devam eden Emine Çelik de ekiplerinin yardımıyla oyunu Lala Şahin Paşa İlkokulu'nda kullandı.

İş yerinde koluna yağ sıçradığını ve tedavisinin devam ettiğini belirten Çelik, "Bugün hastanede olduğum için sağlık ekiplerinin yardımıyla geldim, oyumu kullandım. Vatanımıza milletimize hayırlı olsun. Sağlık ekiplerine çok teşekkür ediyorum. İyi ki varlar." diye konuştu.

Kırıkkale

Kırıkkale'de Yenimahalle'deki evinden rahatsızlığı nedeniyle oy kullanmaya gidemeyen 71 yaşındaki Abdullah Öncü, ambulansla Süleyman Demirel Anadolu Lisesine getirildi.

Öncü, sağlık görevlilerince ambulanstan alınarak tekerlekli sandalye ile oy kullanacağı sınıfa kadar götürüldü.

Oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansa getirilen Öncü, gazetecilere, "Allah memleketimize hayırlı uğurlu etsin. Allah sağlık görevlilerini de başımızdan eksik etmesin. Daima var olsunlar." dedi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 13 ambulans, 8 hizmet aracı ve 80 personel gün boyunca hasta vatandaşların hizmetinde olacak.

Sivas

Sivas'ta da yaşlılığa bağlı kronik rahatsızlıkları olan 90 yaşındaki Şükriye Biçer, ambulansla getirildiği Sivas Borsa İstanbul Anadolu Lisesinde vatandaşlık görevini yerine getirdi.

Sağlık görevlileri ve yakınlarının refakatinde tekerlekli sandalyeyle seçmen listesinde isminin yazılı olduğu sınıfa getirilen Biçer, oyunu kullandıktan sonra tekrar ambulansa bindirilerek evine götürüldü.

Yaşlı kadının kızı Şahinder Biçer, sağlık görevlilerine teşekkür ederek, "Annem kronik rahatsızlıkları nedeniyle evde bakım hizmetinden de yararlanıyor. Evden aldılar, buraya kadar getirdiler. Oyunu kullandı." diye konuştu.

Kocaeli ve Bolu'da engeli veya hastalığı bulunan seçmenler, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullanma merkezlerine ulaştırıldı.

Türkiye'de oy verme işleminin başladığı saatten itibaren vatandaşlar, demokratik haklarını kullanmak için sandık başına gitti.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, engellilerin sandıklara gidebilmesi için çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda Kocaeli Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğündeki engelliler, kayıtlı oldukları okullara "Engelsiz Taksi" ile götürüldü. Görevlilerin de yardımıyla sandıklarına giden engelliler, oylarını kullandı.

Engellilerden Murat Uğural (39), AA muhabirine, seçimin ülkeye ve millete hayırlı olmasını diledi.

Millet için en güzelini istediklerini ifade eden Uğural, "Ulaşımda sorun yaşamadım. Büyükşehir Belediyesinin araçları var, onlar sevki sağlıyor. Her seçimde oyumu kullanıyorum." ifadesini kullandı.

Mustafa Aydaş (59) da vatandaşlık görevini yerine getirdiğini dile getirerek, herkesin sandığa giderek oyunu kullanması gerektiğini kaydetti.

Ayağı kırık seçmen ambulansla oy kullanmaya gitti

Bolu'da geçirdiği trafik kazası sonucu ayağı kırılan ve yürümekte güçlük çeken kişi, sandığa sağlık ekiplerince götürüldü.

Aktaş Mahallesi Akıncı Sokak'ta ikamet eden Rıza Cırık, İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerinden yardım istedi. Cırık'ı evinden alan sağlık ekipleri, ambulansla oy kullanacağı Atatürk Anadolu Lisesine getirdi.

Oyunu kullanan Cırık, gazetecilere, trafik kazasında ayağının kırıldığını ve ameliyat olduğunu anlatarak, seçimin vatana millete hayırlı olması temennisinde bulundu.

Cırık, "Kimseye zahmet vermek istemezdik. Ama mecbur kaldık. Oy kullanmak da bir hizmet ve vatan görevi. Devletimizin yaptığı bu hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Sağlıkçılarımızdan da Allah razı olsun." diye konuştu.

Diyarbakır'da hastalığı ya da engeli nedeniyle sandık başına gidemeyen bazı seçmenler, "seyyar sandık" uygulamasından faydalanarak oylarını kullanırken, bazıları ise sağlık ekiplerinin yardımıyla sandık başına götürüldü.

İl Seçim Kurulunca yürütülen çalışmada görevliler, hastalığı ve engeli sebebiyle yatağa bağımlı olduğunu beyan eden seçmenlerin evine sandık götürdü.

Merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde ikamet eden ve yatağa bağımlı yaşayan 98 yaşındaki Behiye Altındağ ile 69 yaşındaki Mevlüde Ok, evlerine getirilen seyyar sandıkta oy kullandı.

Ekiplerin yardımıyla sandık başına gitti

Merkez Kayapınar ilçesinde yaşayan ve kendi imkanlarıyla sandığa gidemeyen 90 yaşındaki Maynur Erkan, sağlık hizmetleri ekiplerinin yardımıyla evinden alınarak, kuruma ait araçla oy kullanacağı okula götürüldü.

Tekerlekli sandalyesiyle sandığın bulunduğu sınıfa götürülen Erkan, oyunu kullandı, Kürtçe seçimlerin hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Sağlık ekiplerine de teşekkür eden Erkan, "Onlar gelmeseydi oy kullanamazdım." dedi.

Sağlık hizmetinde görevli Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinden Dr. Özgür Süleyman Kortak, hasta ve engelli vatandaşların oy kullanmasına destek sunduklarını söyledi.

AA