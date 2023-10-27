İSTANBUL

Ernst & Young (EY), Türkiye’de İstanbul Maslak, İstanbul Maltepe, Ankara, Bursa ve İzmir ofislerinin ardından Adana’da da hizmet vermeye başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya çapında 150’den fazla ülkede, 395 binin üzerinde çalışanıyla hizmet veren EY, Türkiye’de ise 40 yıldır, 2 binin üzerinde çalışanıyla iş dünyasına birçok alanda hizmet sunarak ve sermaye piyasalarında güvenin sağlanmasına destek olarak daha iyi bir çalışma dünyasının oluşmasına katkı sağlıyor.

EY Türkiye; 6'ncı ofisinin açılışını gerçekleştirdiği Adana’da 2023 yılının başından itibaren hizmet vermeye başladı.

Türkiye'de yaşanan ve bölgeyi derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle resmi açılış töreni bugüne kaldı.

EY Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları’nın ve EY Türkiye Adana Ofis Lideri Bora Tanrısınatapan’ın ev sahipliğini yaptığı açılış törenine; EY Türkiye yönetim kurulu, yerel yönetim temsilcileri, iş dünyası ile basın mensupları katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Canoğulları, EY Türkiye olarak, Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’de 40 yıldır faaliyet gösteriyor olmaktan ve Türkiye ekonomisine katkılarını artırarak devam ettirmekten gurur duyduklarını belirtti.



Canoğulları, şunları kaydetti:

"Adana ofisimiz ile Türkiye’de 6. ofisimizi açmış bulunuyor ve 2023 yılının başından itibaren Adana’da hizmetlerimizi sürdürüyoruz. EY’ın uluslararası tecrübesini ve profesyonel hizmetlerini bölgenin değerli firmalarına sunmayı ve bu anlamda şirketlere katma değer sağlamayı önemsiyoruz. EY Türkiye olarak, paydaşlarımızın büyümesinde ve küresel değer zincirine katkı sağlama hikayesinde yanlarında yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Çözüm odaklı profesyonel hizmet anlayışımızı EY çatısı altında daha da ileri taşıyarak devam ettireceğiz."

Tanrısınatapan ise Adana’da fiziksel olarak bulunmanın önemli bir adım olduğunu açıkladı.



Tanrısınatapan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana ve çevre illerimiz; üreten, ürettiğini ihraç eden, yabancı sermayenin de faaliyet gösterdiği önemli bir bölgede yer alıyor. Yeni ofisimizde, her biri alanında uzman ekiplerimizle bölgedeki şirketlerin her türlü ihtiyaçlarında yanındayız. Adana ve çevre illerdeki şirketlerde büyük potansiyel olduğunu düşünüyor, EY’ın uluslararası tecrübesini ve profesyonel hizmetlerini şirketlerin ihtiyaçlarına yönelik yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında ve daha nice yıllar boyunca ülkemizin büyümesine, ekonomisine ve iş dünyasına katkı sağlamaya devam edeceğiz. EY olarak güvenilir, teknolojiye dayalı, değer katan hizmetlerimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz."