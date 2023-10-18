Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferlerinin teknik arıza nedeniyle yapılamadığı bildirildi.Kaynak: AA
Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferlerinin teknik arıza nedeniyle yapılamadığı bildirildi.Kaynak: AA
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