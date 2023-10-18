BM: İsrail'in Gazze'de sivillere tahliye baskısı "uluslararası hukukun ihlali" anlamına gelebilir BM: İsrail'in Gazze'de sivillere tahliye baskısı "uluslararası hukukun ihlali" anlamına gelebilir

 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferleri teknik arıza nedeniyle yapılamıyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hattı seferlerinin teknik arıza nedeniyle yapılamadığı bildirildi.

Kaynak: AA