Haber: Beyza Betül Cihan

Türkiye'yi etkisi altına alan sıcak hava dalgaları olan "Eyyam-ı Bahur" sıcakları ülkeden çekildi. Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, bu kez Güneydoğu bölgesinden gelen "Basra" sıcaklarının Türkiye'ye giriş yaptığını duyurdu. Uzmanlar, özellikle kronik rahatsızlığı olanların saat 11.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Son günlerde ülkemizde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşanırken, "Eyyam-ı Bahur" ve "Afrika" sıcaklarının ülkeden ayrıldığı ve onun yerini Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden gelen "Basra" sıcaklarının aldığı açıklandı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, 14 Ağustos'a kadar etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.