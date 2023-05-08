İSTANBUL -Masumlar Apartmanı'daki başarılı oyunculuğuyla ününe ün katan Ezgi Mola'nın uzun zamandır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı ile evleniyor. Ezgi Mola sessiz sedasız evlilik kararı aldı.

GazeteMagazin'in haberine göre; Ezgi Mola, yaklaşık 4 yıldır aşk yaşadığı işletmeci sevgilisi ve aynı zamanda ortağı olan Mustafa Aksakallı ile bugün nikah masasına oturacak.

Aile ve yakın dostlarının katılacağı nikah törenine 14 kişi katılacak. Çiftin nikah şahitliğini ise Sinan Engin ve Oğulcan Engin'in yapacağı öğrenildi.

HABER: BÜLENT ÇAMCI