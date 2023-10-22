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Bugün saat 22.00'de başlayacak ABD Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Bitiş çizgisini liderden 9.465 saniye sonra geçen Lewis Hamilton (Mercedes) 2'nci, 17.987 saniye geriden gelen Charles Leclerc (Ferrari) ise 3. sırayı aldı.

Gaziantep FK bu sezon 3. galibiyetini aldı

Gaziantep FK bu sezon 3. galibiyetini aldı

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