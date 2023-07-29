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Yarın TSİ 16.00'da başlayacak Belçika Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Bitiş çizgisini liderden 6.677 saniye sonra geçen Oscar Piastri (McLaren) 2'nci, 10.733 saniye geriden gelen Pierre Gasly (Alpine) ise 3. sırayı aldı.

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